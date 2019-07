Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law, Scarlett Johansson... a Venezia sarà sfilata di grandi star

L'affollamento di stelle sarà notevole: per la 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia si fanno infatti i nomi di grandi personalità del mondo dello spettacolo.

Sul red carpet sfilerà infatti Brad Pitt, che presenta il nuovo film "Ad Astra", pellicola di fantascienza che, in tema di cinquantenario dello sbarco sulla Luna, è davvero perfetto.

Arriverà anche Joaquin Phoenix, protagonista dell'attesissimo "Joker" diretto da Todd Phillips. In tema di Batman, vedremo a Venezia anche il prossimo interprete del celebre uomo-pipistrello: Robert Pattinson. Che, insieme a Johnny Depp, presenterà il film "Waiting For the Barbarians" del regista colombiano Ciro Guerra.

Il red carpet ospiterà anche Scarlett Johansson, interprete con Adam Driver di "Marriage Story", di Noah Baumbach.

Jude Law presenterà la nuova serie tv di Paolo Sorrentino, "The New Pope". E, per quanto riguarda il cinema italiano, sono attesi, tra gli altri, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Mario Martone, Gabriele Salvatores e Francesca Archibugi.

