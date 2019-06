Amici a Hollywood: alla scoperta dei legami più sinceri tra le star

Rivalità, competizione, gelosia... Sono questi i sentimenti solitamente attribuiti alle star di Hollywood. Ma le celebrità provano anche amicizie sincere. A volte nate sul set, a volte addirittura durante l'infanzia.

E' sbocciata durante le riprese della fortunata serie tv "Friends" l'amicizia ormai inossidabile tra Jennifer Aniston e Courteney Cox, ormai affiatate da oltre vent'anni. Anche Nicole Kidman e Naomi Watts si sono conosciute per lavoro (per l'esattezza ai casting per la pubblicità di un marchio di bikini) e da allora sono amiche inseparabili.

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si conoscono invece fin da quando erano poco più che bambini e da allora sono grandissimi amici. Hanno anche recitato insieme nel "Grande Gatsby" di Baz Luhrmann. Anche Matt Damon e Ben Affleck si conoscono fin da piccoli: vivevano nello stesso quartiere e avevano studiato alla Cambridge Rindge and Latin High School. Matt e Ben hanno anche recitato insieme (per esempio in "Good Will Hunting") e si sono sempre aiutati a vicenda nei momenti di difficoltà.

L'amicizia tra Justin Timberlake e Ryan Gosling risale ai tempi in cui erano star del Mickey Mouse Club e Ryan è anche stato ospite a casa di Justin per un po' di tempo.

Tra le altre grandi amicizie dello star system, c'è quella di Beyoncé e Gwyneth Paltrow, che si frequentano ormai da lunga data.