Appuntamento dal 30 giugno al 6 luglio con la sessantacinquesima edizione del Taormina FilmFest. Tante le star in arrivo e le anteprime di grandi film, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina. Madrina della manifestazione è l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. A condurre le serate dal Teatro Antico è Carolina Di Domenico.

GLI OSPITI

In arrivo grandi nomi, tra cui Nicole Kidman e Octavia Spencer, vincitrici del premio Taormina Arte Award 2019, Julia Ormond, protagonista di "Ladies In Black", il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford, Kasia Smutniak.

I FULM IN ANTEPRIMA

Grande attesa per le prime europee di film come "Spider-Man: Far From Home", con Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson; "Aspromonte – La terra degli ultimi", nuovo film di Mimmo Calopresti; "Yesterday" di Danny Boyle, incentrato sui Beatles, con Himesh Patel e Lily James; "Amazing Grace", il documentario con le bellissime riprese di Aretha Franklin da giovane; "I’ll Find You", di Martha Coolidge; "All Is True", di e con Kenneth Branagh, con Judi Dench e Ian McKellen e "Tolkien" con Nicholas Hoult e Lily Collins, biografia dell'autore de "Il Signore degli Anelli"

Grande anteprima anche al festival per il documentario "Sea of Shadows", prodotto dalla compagnia di Leonardo DiCaprio. la pellicola racconta la coraggiosa lotta di un gruppo di attivisti guidati dall'italiano Andrea Crosta che lottano per salvare dall'estinzione la vaquita, la più piccola balena al mondo, scontrandosi contro i cartelli messicani e la mafia cinese.

In totale, ci saranno 11 anteprime mondiali, 17 europee e 14 nazionali.

LA GIURIA

E' Oliver Stone il Presidente di Giuria, di cui fanno in parte, tra gli altri, Peter Greenaway, Mimmo Calopresti, Marcello Fonte, Carolina Crescentini, Donatella Finocchiaro, Riccardo Scamarcio, Paolo Genovese, lo scrittore Andre Aciman e tanti altri.

SCOPRI TUTTO SUL SITO DI TAORMINA FILMFEST