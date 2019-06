Dal 20 al 23 giugno Milano torna a ospitare Fuoricinema Fuoriserie, la maratona no-stop di incontri e proiezioni che mette in contatto diretto il pubblico con artisti e personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura.

Sede dell'evento è il Villaggio Fuoricinema, tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell’Incoronata, con red carpet in via Milazzo. A ideare la manifestazione, dal gran successo di pubblico grazia alla sua formula pop e totalmente gratuita, Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi, anche direttrici artistiche con Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri e Paolo Baldini. Madrina d’eccezione, Angela Finocchiaro.

Non mancano l’area food e il market place solidale. Il tema di quest'anno è l’Amore e lo street artist Neve eseguirà un’opera permanente ispirata a questo grande sentimento.

Radio Monte Carlo vi racconta i momenti clou di Fuoricinema Fuoriserie con i collegamenti dall'Anteo Palazzo del Cinema.

Le anteprime

Saranno proiettati film come "Nureyev – the white crow" di Ralph Fiennes; "Edison – l’uomo che illuminò il mondo", con Benedict Cumberbatch e Nicholas Hoult nei panni di Thomas Edison e Nikola Tesla; "Il segreto di una famiglia" di Pablo Trapero; "Yesterday" di Danny Boyle. Sarà proiettata anche in esclusiva la versione restaurata in 4k di "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores, premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992.

SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA SUL SITO FUORICINEMA.COM