Blue Note Milano: i live di novembre

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di novembre selezionati da Radio Monte Carlo.

3 novembre Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (Samara Joy voce - Pasquale Grasso chitarra - Ari Roland basso - Keith Balla batteria)

Considerata una delle giovani cantanti più promettenti d’America, Samara Joy è balzata alla ribalta del jazz per aver vinto una delle più prestigiose manifestazioni del genere: la Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Samara viene da una famiglia di musicisti, è cresciuta nel Bronx con il gospel e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. A soli 23 anni si è già esibita nei più importanti jazz club di New York.

11 novembre Lakecia Benjamin – Pursuance: The Coltranes

La sassofonista Lakecia Benjamin è la nuova star internazionale del funk/r&b/jazz

Lakecia nasce e cresce a New York, con il forte influsso della cultura dominicana, lascito delle sue origini. Impiega ben poco tempo a farsi conoscere, e in qualche anno, mentre è alle superiori, è già sul palco con mostri sacri del jazz. Grazie al suo talento è chiamata anche come arrangiatrice e leader della sezione fiati per star della musica come Stevie Wonder, Macy Gray, Alicia Keys, Anita Baker e i The Roots.

Dopo un album ("Rise Up") incentrato sulla giustizia sociale, e in particolare sui problemi della comunità afro-americana, tra evidenti influenze funk (James Brown, Maceo Parker, Sly & The Family Stone…) e R&B e Soul, Lakecia ha pubblicato il suo terzo album “Pursuance: The Coltranes” dedicato ai geni di John e Alice Coltrane.

16 novembre Kenny Garrett (Kenny Garrett sax - Corcoran Holt basso - Ronald Bruner batteria - Rudy Bird percussioni - Vernell Brown Jr. Piano)

Sensazionale sassofonista, Kenny Garrett è considerato uno dei migliori interpreti del post-bop.

La sua carriera inizia nel 1978, quando viene chiamato dall’orchestra di Duke Ellington diretta dal figlio di Duke, Mercer Ellington. Nel 1984, registra il suo primo album come leader. Dall’inizio della sua carriera ha inciso diversi album come leader ed ha avuto numerose nomination al Grammy. Durante la sua carriera ha suonato e inciso con grandi personaggi del jazz come Miles Davis, Freddie Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Brian Blade, Marcus Miller, Herbie Hancock.