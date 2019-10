Un mix entusiasmante di musica, arte, cultura, design; è quanto visse Milano negli Anni 60, tra boom economico e irrefrenabile fermento culturale. Fu davvero formidabile,nel capoluogo lombardo, il periodo tra i Sessanta e i Settanta. E adesso a raccontarlo con tutta la potenza delle grandi foto, è la mostra Milano Anni 60: Storia di un decennio irripetibile, in calendario nella suggestiva cornice di Palazzo Morando dal 6 novembre 2019 al 9 febbraio 2020.

In esposizione ci sono fotografie, manifesti, riviste, arredi, oggetti di design per rivivere totalmente l’atmosfera del tempo.

La mostra è divisa in sezioni. Si vedono le immagini della nuova Milano, ricca di edifici arditi come il Pirellone e la Torre Velasca, resa più moderna dalle nuove, incisive proposte grafiche (come quella di Franco Albini e Bob Noorda per la Metropolitana Milanese), scenario di grandi storie di design, tra oggetti di maestri come Bruno Munari, Marco Zanuso, Vico Magistretti, Enzo Mari, Achille Castiglioni, Sambonet, Joe Colombo, Gio Ponti e aziende che portano i nomi di Brionvega, Cassina, Zanotta, Kartell, Fontana Arte, Artemide, Flos.

L'arte saluta il talento di grandi come Lucio Fontana e Piero Manzoni.

La musica, in particolare il jazz, fa da protagonista di quel decennio straordinariamente creativo. E la mostra ripercorre momenti memorabili: le performance di Billie Holiday, Duke Ellington, Thelonius Monk, Chet Baker, i concerti dei Beatles al Vigorelli, dei Rolling Stones al Palalido, di Jimi Hendrix al Piper, oltre ai live di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Patty Pravo.

E proprio la selezione musicale all’interno della mostra è realizzata in esclusiva da Radio Monte Carlo.

