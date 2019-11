Un appassionante dialogo tra la grande arte classica e la fotografia contemporanea: è quanto offre la mostra Natura in posa - Capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea, in programma a Treviso, al Museo Santa Caterina, dal 30 novembre 2019 al 31 maggio 2020.

In esposizione 50 capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, presentati per la prima volta in Italia e dedicati al soggetto della natura. Tra le opere, che incantano per fasto, creatività e perfezione di esecuzione, dipinti di Francesco Bassano, Jan Brueghel, Pieter Claesz, Gerard Dou, Evaristo Baschenis.

A essere rappresentati sono mazzi di fiori, frutta, tavole apparecchiate, strumenti musicali, accessori per la caccia, scene di mercato e di cucina. Ovvero soggetti detti Natura morta, termine nato in Francia nel Settecento e poi adottato anche in Italia. Per la cultura nordica queste composizioni ritraggono oggetti immobili al naturale e invitano lo spettatore alla meditazione sulla caducità delle cose umane.

I dipinti sono posti in relazione, nell'ultima sezione della mostra, con la fotografia contemporanea e gli scatti di alcuni degli artisti più importanti e celebrati a livello internazionale: le immagini ingannevoli di David LaChapelle, gli ironici reportage di Martin Parr sul consumo di massa, i sensuali fiori di Robert Mapplethorpe e i Flowers di Nobuyoshi Araki, la serie dedicata alle zuppiere di Franco Vimercati, le foto di classicità pittorica di Hans Op De Beeck, il progetto Herbarium di Nino Migliori.

Informazioni: mostranaturainposa.it