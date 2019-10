I tesori dell'Aquila a Forte di Bard

Dal 31 maggio al 17 novembre il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, ospita la mostra "L’Aquila. Tesori d’arte tra XIII e XVI secolo", una selezione di opere recuperate e restaurate provenienti dalle chiese aquilane e dal Munda, Museo nazionale d’Abruzzo. Si tratta di un omaggio alla città dell’Aquila a dieci anni dal terribile sisma che l'aveva colpito e una testimonianza della grande ricchezza della sua arte. In esposizione, 14 opere tra oreficerie, sculture in terracotta, pietra e legno, dipinti su tavola e tela. Da ammirare, il memorabile Crocefisso della Cattedrale alla Croce processionale di Giovanni di Bartolomeo Rosecci, lo splendido San Sebastiano di Saturnino Gatti e le grandi tele di Mijtens. Alla mostra è affiancata l’esposizione fotografica "La città nascosta" di Marco D’Antonio, selezione di 15 grandi fotografie dedicate all’Aquila notturna.

Tutte le informazioni sul sito del Forte di Bard