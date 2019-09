Una città ricca di sofisticato fascino come Firenze, un edificio storico di incantevole bellezza che per la prima volta si apre al pubblico e le opere di due celebri pittori del XIX secolo sono i protagonisti di una mostra davvero unica nel suo genere, "La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini", in calendario dal 19 settembre al 10 novembre a Palazzo Antinori.

L'esposizione racconta, grazie alla scoperta del carteggio inedito tra Telemaco Signorini, il padre Giovanni e il fratello minore Paolo, il rapporto tra i due pittori e Firenze. Un tratto di marcata fiorentinità che, unito allo spessore storico-critico della mostra, ha fatto sì che fossero aperti al pubblico i Saloni storici del Piano Nobile di Palazzo Antinori, opportunità che da sola merita un viaggio a Firenze.

Palazzo Antinori è la magione storica di una famiglia che ha segnato la storia di Firenze e della viticoltura d'eccellenza. Fu disegnato e costruito tra il 1461 ed il 1469 da Giuliano da Maiano, allievo del Brunelleschi ed è uno dei più significativi esempi di architettura rinascimentale fiorentina.

A essere esposti nelle otto sezioni della mostra sono oltre sessanta tra capolavori notissimi e tele alla prima esposizione pubblica, per un percorso evocativo e quasi magico che racconta l'anima di una città speciale come Firenze, sospesa tra monumentalità e nostalgica dimensione domestica.

Scopri di più sul sito lafirenzedeisignorini.antinori.it