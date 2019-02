La Galleria d’arte Moderna di Palermo ospita, dal 21 febbraio al 28 luglio un'affascinante esposizione dedicata al maestro della fotografia Ferdinando Scianna. Intitolata "Ferdinando Scianna - Viaggio Racconto Memoria" e curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda (art director della mostra), è una grande retrospettiva sull'opera del Maestro siciliano.

A essere esposte sono circa 200 fotografie in bianco e nero che raccontano l'itinerario artistico e umano del fotografo, attraversando vari temi della sua poetica (l'attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità popolare) e incrociando i suoi itinerari geografici (da Bagheria alle Ande boliviane) e di focus (dalla moda ai reportage, dai paesaggi agli animali, ai ritratti dei suoi amici come Leonardo Sciascia, Henri Cartier-Bresson, Jorge Louis Borges).

Un documentario narra la vita del fotografo, che si racconta anche in prima persona nell'audio guida dell'esposizione.

Ferdinando Scianna è nato a Bagheria, in Sicilia, nel 1943 e a soli 21 anni pubblica, su testi di Leonardo Sciascia, il saggio "Feste Religiose in Sicilia", libro che ottiene il prestigioso Premio Nadar. Si stabilisce per dieci anni a Parigi, come inviato del magazine l'Europeo ed entra a far parte della celebre agenzia fotografica Magnum Photos. Tornato a Milano, collabora con gli allora emergenti Dolce & Gabbana, dando un taglio del tutto nuovo e originale alle foto di moda.

Scianna racconta così il suo lavoro: «Adesso, con immutata passione, divertimento ed ironia, opero nei campi più diversi. Faccio un po' di moda, un po' di pubblicità, il reportage e cerco più che mai di fare ritratti. Inoltre recupero materiale dal mio archivio fotografico per numerosi progetti. Nelle mostre non faccio distinzioni tra le immagini nate dal lavoro di fotoreporter e quelle di moda, per esempio. Le inserisco tutte in una continuità che è poi quella della mia pratica professionale».

E ancora: «Non sono più sicuro, una volta lo ero, che si possa migliorare il mondo con una fotografia. Rimango convinto, però, del fatto che le cattive fotografie lo peggiorano».

La sera del 20 febbraio, presso il Real Teatro di Santa Cecilia, Ferdinando Scianna incontra il pubblico di Palermo: un vero e proprio abbraccio con la città, aperto a tutti, in cui il Maestro insieme al co-curatore Denis Curti presenterà l’esposizione e risponderà alle domande dei presenti.

