Ogni anno, il prestigioso riconoscimento World Press Photo premia le migliori immagini di foto-giornalismo: quegli scatti che raccontano al meglio il nostro tempo.

A mostrare le foto vincitrici di quest'anno è la suggestiva mostra World Press Photo 2019, in programma in Val d'Aosta, a Forte di Bard, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

Il concorso, ideato nel 1955 dalla World Press Photo Foundation, è giunto alla sua 62esima edizione, alla quale hanno partecipato 78.801 fotografie di 4.738 fotografi di 129 paesi, tra cui l’Italia.

In esposizione a Forte di Bard sono le 140 immagini vincitrici, divise in otto diverse categorie: Contemporary issues, Environment, General news, Long Term Projects, Spot news, Nature, Portraits, Sport e Spot news.

La foto vincitrice di questa edizione è "Crying Girl on the Border" di John Moore, in cui la piccola Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, piange durante la perquisizione della madre al posto di polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas.

Sono tre i fotografi italiani finalisti; Marco Gualazzini, Lorenzo Tugnoli e Daniele Volpe. Quest'anno è stato anche introdotto il Premio World Press Photo Story of the Year, vinto dall’olandese Pieter Ten Hoopen con "The Migrant Caravan".

Il primo giorno di apertura, venerdì 6 dicembre, sono in programma due visite guidate: la prima alle ore 10.30, curata da Samira Damato, exhibitions manager and curator della mostra, e alle 12.00 a cura di Olivia Harris, fotografa premiata con il primo premio nella sezione Contemporary Issues - Stories.

Scopri tutte le informazioni: www.fortedibard.it