Andrea Bonaceto a DART 2121-NFT Art of the Future

Al Museo della Permanente di Milano è in programma, fino al 24 maggio 2022, la mostra DART 2121 -NFT art of the Future, sguardo affascinante sulle possibili sfaccettature del Metaverso, della Crypto Arte e delle declinazioni NFT.

Tra gli artisti che presentano le loro opere c'è Andrea Bonaceto con la sua opera opera dal nome AB Infinite 1. L'artista è focalizzato su arte programmabile e sull'intersezione tra arte visiva, musica e poesia.

Bonaceto ha collaborato con Sophia The Robot, il robot umanoide AI più avanzato al mondo, e con Corriere Della Sera e fa parte del mondo blockchain e NFT fin dagli albori. Le sue opere sono state presentate dai media più importanti e nelle principali mostre di tutto il mondo.



L'artista è co-fondatore di Eterna Capital (società di investimento leader incentrata sulla tecnologia blockchain) e di AoRisT, istituzione culturale che supporta artisti che creano all’intersezione di arte e della tecnologia. E' inoltre Fellow della Royal Society of Arts (FRSA) ed è stato inserito nella lista Forbes Under 30 Italia 2019.