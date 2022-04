Biennale di Venezia: il padiglione della Repubblica di San Marino espone un'installazione dello street artist Endelss

Il Padiglione della Repubblica di San Marino, in occasione della 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, ospita dal 23 aprile al 27 novembre la nuova installazione dello street artist inglese Endless. Intitolata "The Endless Transfiguration", l'installazione esplora il complesso rapporto adattivo tra uomo e natura e si sofferma sulle dinamiche attraverso cui l’uomo sviluppa costantemente nuove tecnologie per modificare l’ambiente e come la natura reagisca ad esse.

L’opera è un’imponente installazione, costituita da un collage di materiali in gran parte riciclati, come pannelli e porte in legno, pannelli metallici e lastre d'argento, su cui l'artista ha inserito grafiche digitali, fotografie manipolate digitalmente e stratificazioni in vernice. Lunga 14 metri, ha al suo centro un torso umano con le braccia tese e le mani aperte. a simbolizzare il rapporto contrastante tra progresso umano e Madre Natura.

Gran parte del lavoro di Endless si concentra sulla rappresentazione di elementi chiave della società odierna, coprendo aspetti come il “culto del marchio”, la pubblicità, il consumismo e la cultura della celebrità. Tra i motivi ispiratori dell'artista, la creatività e visionarietà di Karl Lagerfeld. Oltre che per le strade di Londra, le opere di Endless si possono visionare nella galleria londinese Cris Contini Contemporary.

L’opera di Endless si inserisce nella tematica che il Padiglione della Repubblica di San Marino ha scelto di approfondire per la Biennale Arte 2022, ovvero il Postumano Metamorfico, ovvero il rapporto complesso tra corpo e metamorfosi, alimentato dalla costante tensione dell’uomo verso il futuro.

Oltre all’attesa opera di Endless il Padiglione della Repubblica di San Marino presenta altri sette artisti internazionali: Anne-Cécile Surga, Elisa Cantarelli, Nicoletta Ceccoli, Michelangelo Galliani, Rosa Mundi, Roberto Paci Dalò e Michele Tombolini. Le opere sono presentate nella prestigiosa cornice dello storico Palazzo Donà dalle Rose - sede del Padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale Arte 2022

Maggiori informazioni sul sito www.biennaleveneziasanmarino.com