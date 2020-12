Il Natale di Genova è magia nelle meravigliose chiese dei Rolli

Il Natale 2020 di Genova ha un sapore tutto speciale. Regala infatti a tutti gli amanti dell'arte e delle bellezze del nostro paese una visita fascinosa tra le meraviglie nascoste delle chiese dei Rolli.

E' un viaggio in cui arte e futuro si fondono: droni e tecnologia ad alta definizione portano infatti il visitatore alla scoperta dei dipinti, delle architetture e dei presepi artistici. L'iniziativa, battezzata “Le Chiese dei Palazzi dei Rolli”, si svolge dal 20 dicembre al 6 gennaio e fa scoprire le opere realizzate, tra il XVI e il XVIII secolo, da artisti di fama internazionale su commissione delle ricche famiglie genovesi.

Si tratta dei D'Oria, degli Spinola, dei Grimaldi e dei Pallavicini, che nelle loro sontuose dimore – i Palazzi dei Rolli – amavano circondarsi delle meravigliose opere di artisti di fama internazionale. A questi stessi artisti, per celebrare la magnificenza del proprio casato, commissionavano interventi anche nelle chiese che erano soliti frequentare.

Le visite virtuali si svolgono sul sito visitgenoa.it e sul canale You Tube Genova More Than This. Ad accompagnare la visita delle Chiese dei Palazzi dei Rolli è il curatore scientifico dei Rolli Days Giacomo Montanari, docente dell'università di Genova e ideatore del progetto, insieme ad alcuni Divulgatori Scientifici, giovani professionisti nel campo delle Scienze Umanistiche

Un capitolo del progetto è dedicato alla grande tradizione del presepe genovese Si possono così ammirare splendide statuine del Settecento che mostrano personaggi altolocati vestiti di stoffe preziose e ricercate come i nobili genovesi o rappresentano le persone del popolo e i loro oggetti e attrezzi.

Non mancano i momenti musicali con un’interpretazione di Igor Chierici del Canto di Natale di Charles Dickens e con i tradizionali canti di Natale interpretati da Maria Pierantoni Giua.

Tutti gli aggiornamenti, il calendario della pubblicazione dei contenuti digitali e il programma integrale dell’evento sono disponibili su www.visitgenoa.it

(Foto Fabio Bussolino)