Parma ospita nei suggestivi spazi della Pilotta, dal 16 ottobre 2020 al 3 ottobre 2021, la mostra “L’Ottocento e il mito di Correggio”, che nasce anche come grande omaggio nei confronti di due figure di rilievo della storia parmense: Maria Luigia d’Asburgo, Duchessa di Parma, e l’incisore Paolo Toschi.

L'allestimento della mostra permette inoltre di ammirare le opere del Correggio secondo un percorso ricomprensivo, tipico di un museo contemporaneo che deve raccontare sia la storia dell’arte che quella delle collezioni. Con “L’Ottocento e il mito di Correggio” si spiegano dunque al visitatore il senso della rimozione delle opere dagli edifici sacri da cui provengono e il contesto artistico di questa reinvenzione.

La mostra presenta quattro capolavori del Correggio: La Madonna con la scodella e la Madonna di San Girolamo più le due tele provenienti dalla Cappella del Bono e il meglio della produzione ottocentesca del Ducato, proprio nel momento in cui Correggio diventa l’eroe della pittura nazionale parmigiana. In questo periodo, all'incirca dopo il 1815, si progetta l’ampliamento dello spazio espositivo nel Palazzo della Pilotta, affidato agli architetti Nicolò Bettoli e Paolo Toschi, e si espongono le opere del Correggio nelle salette piccole della Rocchetta.

I lavori di ampliamento iniziano nel 1821 e terminano tra il 1835 ed il 1838. Ad unire il grande maestro rinascimentale e i capolavori ottocenteschi è Paolo Toschi, incisore raffinato, architetto e direttore dell’Accademia delle Belle Arti. Toschi aveva diffuso, grazie alle incisioni su rame, l’opera di Correggio in tutta Europa. La mostra espone molte delle sue opere e alcune dei suoi allievi, in contrappunto con gli originali rinascimentali.

La sua era la visione dell’arte di Maria Luigia, che risentiva di un gusto neoclassico, ma era però aperta al nascente gusto romantico per i soggetti storici e per la natura. Non mancano naturalmente le pitture di natura religiosa (come il San Giovanni Battista di Francesco Scaramuzza e il David con la testa di Golia di Enrico Barbieri), commissionate da Maria Luigia e improntate a una concezione paternalista dello Stato. Più contemporanea invece la pittura di paesaggio, focalizzata ormai sulle forze naturali e rappresentata dalle spettacolari tele di Alberto Pasini e dalle opere di Cecrope Barilli e Amedeo Bocchi.

Per precisa scelta strategica del Direttore Simone Verde, questa mostra, dopo il lungo periodo espositivo si trasformerà in sezione definitiva della grande pinacoteca della Nuova Pilotta.

