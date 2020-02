Per la prima volta, le immagini d'eccezione realizzate nel 2019 dai fotografi della celebre agenzia ANSA (raccolte nel volume fotografico PHOTOANSA) diventano un progetto espositivo: PHOTOANSA 2019.

A ospitare la mostra, in programma dall'8 febbraio al 7 giugno 2020, sono i suggestivi spazi del Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

In esposizione, una selezione di oltre cento immagini della quindicesima edizione di PHOTOANSA: tra queste, quelle che raccontano le elezioni europee (che per la prima volta vedono una donna, Ursula von der Leyen, alla guida della Commissione); le immagini straordinarie della demolizione del ponte Morandi a Genova; gli scatti di Notre Dame che brucia e, sempre a Parigi, quelli della contestazione dei gilet gialli. Non mancano naturalmente lo sport e l'attualità politica.

«Abbiamo accolto con grande interesse la proposta di ANSA di trasformare in una grande mostra una selezione delle più significative immagini presenti all’interno dell’edizione 2019 del volume», ha dichiarato spiega il presidente del Forte di Bard, Ornella Badery «Alla mostra sarà abbinato un ciclo di conferenze di approfondimento che porterà al Forte personaggi illustri della cultura e del giornalismo italiano».

