I RICORDI DELL'ESTATE NON FINISCONO MAI

Tutti gli scienziati sono d'accordo nel riconoscere che fra i cinque sensi, l'olfatto è quello che più di tutti è capace di evocare alla memoria ricordi, emozioni e sensazioni.

Visto che una vacanza è fatta soprattutto di questo, di momenti felici ed emozionanti che vorremmo poter rivivere continuamente, niente di meglio che affidare il ricordo di una vacanza al mare e ai profumi di Acqua dell'Elba, che nelle sue creazioni artigianali ne racchiude da sempre l'essenza.

Lo fa con i profumatori ambientali e con le fragranze per i tessuti. "Mare" è, ad esempio, una delle profumazioni che caratterizzano entrambe queste linee, nella versione Eau de Toilette e Eau de Parfum.

La scelta è molto ampia: dalla profumazione "Classica" con le sue note di alga marina e macchia mediterranea, fino al bouquet profondo e misterioso di "Blu" che racchiude l'intensità del mare in un accordo fresco e sensuale. Sono profumi che racchiudono il fascino del mare e sono entrambi disponibili nella versione maschile e femminile.

C'è poi "Smeraldo" con il suo soffio fiorito e fruttato dallo charme esclusivamente femminile, oppure "Altrove" che trae ispirazione dal fascino ruvido e maschile dell'isola di Montecristo.

O ancora i due profumi pensati per lui e per lei insieme: i sentori di sale contenuti in "Acqua" richiameranno alla memoria vacanze per due in una caletta isolata, mentre il dinamismo di "Sport" ricorderà l'emozione di giornate passate sulla barca a vela.

Perché l'essenza del mare non ci abbandona mai, resta in fondo alla nostra anima durante tutto l'anno, come una canzone che sa toccare il cuore portandoci fino alla fine dell'estate a tempo di danza: "Dance me to the end of love", di Madeleine Peyroux, è il nostro consiglio di oggi.

Scoprite l'essenza del mare su acquadellelba.com