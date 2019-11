Buon compleanno Leonardo DiCaprio!

Leonardo DiCaprio è nato a Los Angeles l’11 novembre del 1974. A soli 19 anni ha avuto la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per “Buon compleanno Mr Grape”. Il grande riconoscimento da parte del pubblico arriva con “Titanic”, nel 1997.

Grandi film

Ma l’attore si è scrollato ben presto l’immagine da divo romantico di bella presenza, interpretando anche ruoli drammatici e personaggi ambigui, come in “Gangs Of New York”, “Revolutionary Road”, “Inception”, “Shutter Island”, “J Edgar”, “The Wolf Of Wall Street”, “The Departed”. DiCaprio ha lavorato con Martin Scorsese, Woody Allen, Danny Boyle, Steven Spielberg, Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Sam Mendes, Clint Eastwood, James Cameron.

Leonardo DiCaprio ha finalmente vinto il premio Oscar come miglior attore nel 2016 per "Revenant - Redivivo", diretto da

Alejandro González Iñárritu.