Le suite più belle del Mondo

Sono enormi, eleganti, super moderne o classicheggianti, barocche, con panorami mozzafiato e tutte sono alla portata di pochissimi fortunati. Sono le suite più lussuose del mondo, interi appartamenti dai prezzi vertiginosi, per una notte che può costare anche 62.000 euro. La più piccola è di 300 mq, quella che ha la vista peggiore guarda sui pesci sotto al mare, hanno la spa privata, la piscina, la palestra, il maggiordomo, lo chef, sono nel cuore delle città più belle. Guarda la nostra gallery!

1. Royal Penthouse Suite, Ginevra

Trascorrere una notte in questa suite dotata di 12 stanze da letto e altrettanti bagni costa 62.000 euro a notte. Hanno soggiornato in questa suite personaggi come Bill Gates, Michael Jackson, Matt Damon e Rihanna. Pare sia la suite più grande d'Europa, occupa l'intero piano del Hôtel Président Wilson di Ginevra.

2. The Penthouse, Parigi

E’ una delle suite più prestigiose di Parigi con vista sulla Torre Eiffel. Ha una superficie di 160 metri quadrati ed è arredata con lusso (marmi, cristalli Baccarat, tessuti Lelièvre...). Ospita solo due persone: romanticissima. Trascorrere una notte in questa suite al Four Seasons Hotel George V Paris costa circa 12.000 euro a notte.

3. The Rehendi Residential Suite, Maldive

Questa suite di 500 metri quadri è ospitata nel Taj Hotels Resorts & Palaces: una grande villa interamente circondata da mare. Dotata di ogni confort (anche elettronico), anche se nel pieno rispetto della natura, vanta una infinity pool privata, per vacanza di assoluto relax e privacy. Il costo per una notte è di 6.000 euro.

4. Penthouse Suite, San Francisco

Con 3 camere da letto, 4 bagni e ampie aree comuni, può accogliere fino a 100 persone: l'ideale per un party esclusivo. Da questa suite del Fairmont Hotel si gode di una vista mozzafiato sulla città e uno stile elegante e ricercato, fanno di questo appartamento il vero fiore all'occhiello dell'hotel. Con 3 camere da letto, 4 bagni e ampie aree comuni, può accogliere fino a 100 persone! Da 11.000 euro a notte.

5. Chandra Prakash Suite, Udaipur

Decorata con marmi e tessuti pregiati e dettagli in giallo e oro, in un mix eclettico e sfarzoso, è una delle stanze più belle del Taj Lake Palace di per sè affascinantissimo. Non manca un terrazzo panoramico con vista lago. Superficie: 73,6 metri quadri. Da 1.814 euro a notte.