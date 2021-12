La Natività - La cultura della nascita e rinascita

Appuntamento il 9 dicembre al Théatre des Variétés per la conferenza organizzata dalla Dante Monaco e dedicata al confronto inedito tra nascita e rinascita nella storia dell’arte. A parlare è Jacopo Veneziani, giovane ricercatore ed esperto d’arte della Sorbona di Parigi, già protagonista la scorsa stagione di una seguitissima conferenza su Raffaello.

In questa occasione Veneziani offre nuovi punti di vista sull’arte di ieri e di oggi, mostrando come il futuro delle immagini del passato è nel nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.

Quello della nascita di Cristo è sicuramente uno dei temi più raffigurati nella storia dell’arte. Da quella che è considerata una delle prime della storia, la natività dipinta in segreto da un anonimo artista del III secolo nelle catacombe di Priscilla a Roma, a quella affrescata da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova (in foto, in alto), pietra miliare per lo sviluppo della pittura moderna; dalle erudite e pacate Natività rinascimentali, a quella con cui Caravaggio scosse la Roma di inizio Seicento.

Ed è proprio Interessandoci ai grandi capolavori della storia della pittura - dall’arte antica, a Salvador Dalì – e a coloro che hanno interpretato il tema della Natività che, accompagnati da Jacopo Veneziani e ad innumerevoli diapositive, assisteremo alla nascita di Gesù e alla nascita e alla rinascita di numerosi movimenti artistici.

Tutte le informazioni sul sito www.ladantemonaco.com