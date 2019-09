Celine Dion in concerto: acquista i biglietti!

Solo Radio Monte Carlo, dalle ore 10.00 di lunedì 30 settembre 2019 alle 23.59 di martedì 1 ottobre 2019, offre a tutti gli utenti che si registrano sul nostro sito la possibilità di acquistare IN ANTEPRIMA i biglietti per l’UNICA DATA italiana del COURAGE WORLD TOUR di Celine Dion il 25 luglio 2020 al Lucca Summer Festival, presso le Mura Storiche.



Puoi avere il codice per acquistare i biglietti a partire da lunedì 30 settembre alle 10.00.

Ti aspettiamo!