John Legend a Taormina

E' un concerto davvero memorabile quello in programma il 25 luglio in Sicilia: il suggestivo Teatro Antico di Taormina ospita infatti, in occasione di Taormina4Ever, un'esibizione unica di John Legend che, per l'occasione, è accompagnato da un'orchestra di 100 elementi.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

John Legend è una star assoluta della musica contemporanea. Poco più che quarantenne, ha ridato vita ed energia alla soul music, firmando album come "Get Lifted", "Once Again", "Darkness And Light". Artista eclettico (è cantante, pianista, compositore e attore) ha vinto ben 10 Grammy Award, l'Oscar (nel 2015 per "Glory", dalla colonna sonora del film "Selma - La strada per la libertà"), un Tony Award e un Emmy. E' anche il secondo più giovane artista a riuscire a completare un EGOT (a vincere cioè Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award).

Se il carisma di John Legend è assoluto, il fascino del Teatro Antico di Taormina sfida i secoli. La struttura fu infatti edificata dagli antichi greci nel terzo secolo a.C. ed è tuttora palcoscenico privilegiato per splendide rappresentazioni teatrali. Quando il sole inizia a tramontare, calando a picco sul mare e scaldando con la sua luce vibrante l'anfiteatro e gli spettatori, l'emozione è sempre ineguagliabile.

Alla bellezza unica del luogo e al talento d'eccezione di John Legend si unisce anche la presenza dei cento orchestrali. Per dar vita a una serata di pura magia, tra grande musica e incanto paesaggistico e architettonico.

Biglietti disponibili sul sito VivaTicket

Guarda il video: John Legend ti invita a Taormina