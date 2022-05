Elton John ritorna in Italia per l'unica data italiana a Milano il 4 giugno 2022

Elton John ha annunciato con grande emozione le date finali del suo trionfale Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour. E anche l'Italia è una delle tappe dell'artista, che si esibirà a Milano, allo stadio San Siro il 4 giugno 2022, per quella che è l'unica e ultima data della sua carriera in tour nel nostro paese.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale della data italiana del tour.

Solo Radio Monte Carlo ti porta al concerto sold out di Elton John.

Ascolta la radio ed entra con noi!

Lo show di San Siro sarà dunque l’ultima performance di sempre di Elton in Italia e allo stesso tempo sarà anche il primo concerto di Elton allo Stadio San Siro.

Si tratterà del quindicesimo concerto della carriera di Elton a Milano (la diciottesima performance se contiamo anche eventi privati ed apparizioni tv e radio).

La prima volta di Elton nel capoluogo meneghino fu il 17 aprile 1973, al Velodromo Vigorelli.

Elton ha presentato così le date del suo tour: "Ciao a tutti i miei meravigliosi fan là fuori. Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, be', per tutta la mia vita. Gli show che annuncio oggi saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando in luoghi che hanno significato tanto per me durantem tutto il corso della mia carriera. Che sia l’estate prossima a Francoforte o al leggendario Dodger Stadium per il gran finale negli Stati Uniti, non vedo l’ora di vedervi tutti on the road per l’ultima volta. Questo tour è stato incredibile finora, pieno di momenti entusiasmanti e non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti. Grazie e non vedo l’ora di vedervi nella vostra città!”.