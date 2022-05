E' il momento della X edizione della Monte Carlo Fashion Week, che dal 23 al 27 maggio incanta con il suo ricco calendario di sfilate ed eventi. Si tratta della kermesse di riferimento per la moda etica e sostenibile, molto più che una vetrina, ma una vera e propria autorità di settore.

La manifestazione, ricca di sfilate ed eventi, contest e gala, momenti di incontro e di confronto si svolge Sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. la Principessa Charlène di Monaco e coinvolge i principali protagonisti del mondo fashion e i giovani talenti. A differenza delle scorse edizioni, in digitale a causa della pandemia, la Monte Carlo Fashion Week 2022 è principalmente in presenza.

Le passerelle ospiteranno brand internazionali e monegaschi, guidate dal fil rouge di uno stile etico, riconoscibile, fortemente consapevole. Sarà la Salle Garnier de l’Opera di Monte-Carlo a ospitare un calendario tra cui spiccherà, nella giornata inaugurale di lunedì 23 maggio, il lusso chic in chiave sostenibile delle creazioni di Beach & Cashmere Monaco, il brand di Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode e della Monte-Carlo Fashion Week. Non mancheranno la femminilità seducente firmata Isabel Fargnoli, le borse eco-sostenibili di Thalie Paris, le fresche collezioni di July of St.Barth, i kimoni lussuosi di Sora Byrd, una ventata di oriente con la giapponese Mitori Paris, le scarpe couture di Daniele Giovani Design, la contemporaneità preziosa dei brand sudamericani di Presente Ancestral: Ana Carolina Valencia, Xzae, Chanklas Atelier, Ani Alvarez Calderon. A seguire, il giorno successivo, sarà la volta della mediterraneità del giovane talentoso Gigi Carzaghi, l’art couture di Flavia Fleming con i nobili gioielli di Stardust Monte-Carlo, l’Optical art di Marcos Marin x Diana Mara e il glamour anni 80 riletto in chiave contemporanea da Ramzen, il brand made in Italy creato dallo stilista saudita Abdul Al-Romaizan.

La sfilata di Ramzen aprirà l’attesissima Cerimonia dei MCFW Fashion Award 2022, nel corso della quale saranno premiati i creativi che hanno partecipato al Sustainable Contest ed avranno saputo distinguersi per la loro visione etica e innovativa tradotta in collezioni dall’alto contenuto fashion, capaci di celebrare al contempo l’eccellenza artigianale e l’uso di materiali innovativi.

Scelta decisa da una giuria guidata da Sara Sozzani Maino (Head of Special Project Vogue Italia), affiancata da Federica Nardoni Spinetta, Terrence Bray (designer pluripremiato e docente della Durban University of Technology Fashion and Textiles, in rappresentanza di S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco) e Matteo Ward (Ceo e co-founder di WRAD e membro di Fashion Revolution Italia). A seguire nei giorni successivi eventi e presentazioni, che culmineranno con le sfilate di chiusura Amber Lounge del brand genderless Alter di Pauline Ducruet, delle collezioni Swimwear Arloe, degli eleganti abiti di Gina Frias, e la rappresentazione femminile di Dea Madre, per concludere con il brand monegasco Crisoni che vestirà alcuni piloti internazionali.