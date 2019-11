Focus Live a Milano: gli appuntamenti da non perdere Appuntamento a Milano, da giovedì 21 a sabato 23 novembre , con la terza tappa di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica. Per scoprire, grazie a dibattiti, incontri e laboratori, come vogliamo vivere nel 2029

Terza tappa per Focus Live, il festival della divulgazione scientifica, che tocca Milano dopo gli appuntamenti di Genova (a giugno) e Trento (a ottobre). Da giovedì 21 a sabato 23 novembre il Padiglione Aeronavale e Le Cavallerizze (entrambi presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci) ospitano dibattiti, incontri e laboratori per scoprire come vogliamo vivere nel 2029. Tanti gli appuntamenti in calendario: vi segnaliamo quelli da non perdere. Molti tra questi saranno presentati dal nostro Stefano Gallarini. Giovedì 21 novembre Ore 10: 2019-2029 IL MONDO CHE VOGLIAMO - Con Mattia Barbarossa, imprenditore aereospaziale e inventore, Gaia Girace, attrice, Mike Lennon, rapper, designer e grafico, Miriam Martinelli, attivista di Fridays for future e Margherita Mazzucco, attrice. Conduce Licia Troisi, scrittrice. Ore 12: IL FUTURO CHE MI ASPETTO - Con Alessandro Rosina, demografo. Ore 12: METEO E BUFALE - Con Serena Giacomin, meteorologa del

Meteo.it, e Daniele Mocio, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare e meteorologo. Ore 16.15: PERCHÉ IL TEMPO ACCELERA QUANDO SIAMO FELICI E RALLENTA QUANDO SIAMO TRISTI - Con Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ore 17.15: LA NAZIONE DELLE PIANTE - Con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, docente all’Università di Firenze, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. Venerdì 22 novembre Ore 10.30: COME SARÀ… L’INFORMAZIONE TELEVISIVA - Con Carlo Gorla, Responsabile Sviluppo Format della Direzione Generale Informazione di Mediaset. Ore 11.45: COME SARÀ… GIOCARE AI VIDEOGAME - Con Paolo Paglianti, giornalista Ore 13.30: CHE ITALIANO PARLEREMO DA QUI AL 2029 - Con Andrea Afribo, docente di Linguistica, e Attilio Motta, docente di Letteratura all’Università di Padova. Ore 14.00: QUANTI GRADI CI RESTANO - Con Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico RAI e La Stampa. Ore 14: QUANTO CI FA BENE LAVORARE? - Con Giorgio Gosetti, docente di sociologia all’Università di Verona. Ore 16.30: PERCHÉ UN UOMO A PIEDI INQUINA PIÙ DI UN VEICOLO ELETTRICO - Con Alberto Minetti, docente di fisiopatologia umana all’Università di Milano. Ore 16.45: LUI, ROBOT! - Con Angelo Cangelosi, docente di Machine

Learning e Robotics presso l’Università di Manchester, Antonio Chella, docente di Robotica presso l’Università di Palermo, Umberto Maniscalco dell’ICAR-CNR e Orazio Miglino, docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’Educazione all’Università di Napoli, Federico II. Ore 18.30: PERCHÉ IL 2029 CI FARÀ MORIRE.DAL RIDERE” - Con e di Saverio Raimondo, attore e stand up comedian. Sabato 23 novembre Ore 10.50: 2029 NELLO SPAZIO: DIECI DOMANDE A… - Con Tommaso Ghidini, capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Umberto Guidoni, astronauta. Ore 12.30: FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA… - Con Umberto Guidoni, astronauta, e Fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco per i Poveri. Ore 15.15: PLASTIC LITTER - In collaborazione con Istituto Oikos, grazie al sostegno dell’Agenzia italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Con Marco Faimali, dell’Ismar CNR di Genova e Giuseppe La Spada, artista interdisciplinare. Ore 16.30: COME SARANNO I LIBRI NEL 2029? - Quattro scrittori che che hanno visto il futuro ce lo racconteranno. Ore 17.30: INDAGINE SUL FUTURO - Con Massimo Picozzi, criminologo, e Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e direttore

centrale della Polizia criminale. Ore 20:00: IO LEONARDO DA VINCI, VITA SEGRETA DI UN

GENIO RIBELLE - Conferenza-spettacolo con Massimo Polidoro. Scoprite il calendario completo sul sito live.focus.it