Milano si accende nuovamente di jazz grazie a JazzMi, il festival musicale in programma dal 1 al 10 novembre, che trasforma la città in un entusiasmante palcoscenico diffuso.

Sono oltre 190 gli eventi in programma, che trovano spazio in celebri locali come Blue Note Milano e Triennale Milano Teatro e in luoghi solitamente non riservati alla musica, tra concerti, mostre, film, incontri, libri e masterclass.

i concerti

Giovedì 31 ottobre, ore 23.30 - Arizona 2000: Nightmares On Wax

Venerdì 1 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: Herbie Hancock

Sabato 2 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: John McLaughlin and the 4th Dimension

Domenica 3 novembre, ore 21 - Teatro dal Verme: Stefano Bollani & Chucho Valdés

Martedì 5 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Enrico Rava Special Edition

Giovedì 7 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Fabrizio Bosso & Giovanni Guidi + The Revolutionary Brotherhood

Venerdì 8 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Kenny Barron

Sabato 9 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: Archie Shepp

Sabato 9 Novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Melanie De Biasio

