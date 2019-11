Dal 7 al 10 novembre, all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, la sesta edizione del festival che porta sul grande schermo moda, arte e creatività.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

Fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro, il Fashion Film Festival Milano porta sul grande schermo oltre 200 fashion film provenienti da più di 50 paesi (proiettati come capsule tematiche ideate dalla curatrice del Festival Gloria Maria Cappelletti) che parlano di fashion e spirito creativo.

(in foto: Duo des Chats by Michael Haussman for Roger Vivier)