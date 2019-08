L'eccellenza eno-gastronomica italiana si mette in mostra, dall'8 al 12 novembre, al Merano WineFestival 2019. Una kermesse unica (preceduta da una serie di eventi di anteprima) per degustare vini e prodotti gastronomici italiani d’eccellenza, selezionati dal WineHunter e patron dell’evento Helmuth Köcher e dalle sue commissioni di degustazione.

Cuore del Merano WineFestival è The Official Selection – Wine, degustazione delle etichette italiane e internazionali selezionate dalle commissioni d’assaggio The WineHunter. Da non perdere la GourmetArena, percorso di degustazione tra eccellenze culinarie, birrifici artigianali, distillerie e consorzi di tutela, attraverso i sapori dell’Italia e del mondo;Spirits Experience, viaggio tra degustazioni e seminari su whiskey, rum, liquori e vermouth; Catwalk Champagne, elegante sfilata di alcune tra le etichette delle più famose case champagnistiche. Nello spazio The Circle, dedicato all’intrattenimento, saremo presenti anche noi di Radio Monte Carlo con il nostro Maurizio DiMaggio.

Gli eventi di anteprima

Da non perdere gli eventi di anteprima che anticipano il Merano WineFestival: il 16 agosto la pubblicazione della Guida The WineHunter Award e la pubblicazione dell’elenco dei 100 migliori vini italiani in tutte le categorie; il 14 e 15 settembre l’Anteprima MWF a Roma, presso l’Acquario Romano; il 28 e 29 settembre l’Anteprima MWF all'Hippodrome Merano; l’11 e 12 ottobre l’Anteprima MWF a Milano.

I numeri del Merano WineFestival

5: i giorni della manifestazione, dall'8 al 12 novembre

450: i mq in Piazza della Rena, che si trasformerà in un palcoscenico di wine&food tasting, incontri con chef e piccoli produttori di tipicità, vignaioli e pizzaioli fra i più conosciuti

50: i vini scelti dal WineHunter all’interno del parterre di selezione di vini che già partecipano al Merano WineFestival

