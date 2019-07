When We Were Kids 2019

E' una vera leggenda della musica quella attesa ad Alassio il 27 agosto per l'edizione 2019 di When We Were Kids, l'emozionante evento che unisce show d'eccellenza e raffinate tentazioni eno-gastronomiche. A esibirsi in Piazza Paccini è infatti Roger Hogdson, voce storica dei Supertramp, la band degli Anni Settanta alla quale si devono hit intramontabili come “Dreamer”, “Breakfast In America”, “The Logical Song”.

Il concerto di Alassio è l’unica tappa italiana del tour nato per festeggiare i quarant’anni di “Breakfast In America” ed è davvero un'occasione unica per riascoltare gli indimenticabili successi della band icona pop-blues/progressive.

Novità dell'edizione 2019 è la formula catering: il tratto di via Dante, da Piazza Paccini all’incrocio con via Diaz, chiuso al traffico, si trasforma infatti per l'occasione in un elegante ristorante all’aperto, con cento tavoli da dieci persone ciascuno. A curare le proposte gastronomiche, due "firme" d'eccezione: il celebre maestro Ernst Knam (per i dolci) e l'azienda milanese Peck, vera leggenda dell’arte del ricevimento.