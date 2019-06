Appuntamento dal 30 giugno al 6 luglio con la sessantacinquesima edizione del Taormina FilmFest. Tante le star in arrivo e le anteprime di grandi film, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina. Madrina della manifestazione è l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. A condurre le serate dal Teatro Antico è Carolina Di Domenico.

GLI OSPITI

In arrivo grandi nomi, tra cui Nicole Kidman e Octavia Spencer, vincitrici del premio Taormina Arte Award 2019, Julia Ormond, protagonista di "Ladies In Black", il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford, Kasia Smutniak.

I FULM IN ANTEPRIMA

Grande attesa per le prime europee di film come "Spider-Man: Far From Home", con Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson; "Aspromonte – La terra degli ultimi", nuovo film di Mimmo Calopresti; "Yesterday" di Danny Boyle, incentrato sui Beatles, con Himesh Patel e Lily James; "Amazing Grace", il documentario con le bellissime riprese di Aretha Franklin da giovane; "I’ll Find You", di Martha Coolidge; "All Is True", di e con Kenneth Branagh, con Judi Dench e Ian McKellen e "Tolkien" con Nicholas Hoult e Lily Collins, biografia dell'autore de "Il Signore degli Anelli"