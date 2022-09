Diana Krall: l'unico concerto italiano

Diana Krall è di ritorno in Italia per un'unica, imperdibile data. L'artista è attesa a Milano il 3 maggio 2023, sul prestigioso palco del Teatro degli Arcimboldi.

La Krall proporrà al pubblico tutti i suoi successi insieme ai brani di “This Dream of You ”, il suo ultimo album, pubblicato nel 2020. Al disco hanno collaborato John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson (in “Almost Like Being In Love” e “That’s All”), Christian McBride e Russell Malone (in “Autumn in New York” e “There’s No You)”.

In “I Wished On The Moon” Diana duetta con John Clayton e in “More Than You Know” e “Don’t Smoke In Bed” al pianoforte c'è Alan Broadbent.

Diana Krall è l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Award, dieci Juno Award e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum.