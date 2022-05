Rolli Days – Vivi la città del Barocco

Appuntamento a Genova, da venerdì 13 a domenica 15 maggio, con i Rolli Days: la Superba riapre i suoi antichi palazzi Patrimonio Unesco.

Un tesoro d'arte e di storia che, grazie ai Rolli Days, permette ai visitatori la preziosa opportunità di entrare nelle sontuose dimore dei Rolli e ammirare i loro cicli di affreschi e le collezioni pittoriche.

Palazzo della Prefettura (Palazzo Doria-Spinola), Largo Eros Lanfranco 1

Palazzo Agostino Pallavicino, via Garibaldi 1 maggio 2021 (in apertura, ph G. Cavalieri)

Palazzo Tobia Pallavicino, via Garibaldi 4

Palazzo Doge Ferretto, piazza Ferretto 1

Villa Pallavicino delle Peschiere, Via S. Bartolomeo degli Armeni, 5

Questa edizione è arricchita da un’esperienza unica: il “Progetto Superbarocco”. Sino al 10 luglio, in concomitanza con la mostra allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma, si potrà approfondire il Barocco genovese, straordinaria stagione della cultura artistica cittadina. I Rolli Days sono parte integrante del Progetto Superbarocco e aprono palazzi, ville, chiese, oratori, mostrando l'alchimia unica tra raffinatezza della cultura del tempo ed enormi ricchezze della Genova barocca. Bellezza e gusto dei committenti sono espressi dai magnifici ambienti, sacri e profani, nel centro storico o fuori città.

Genova diventa un affascinante museo diffuso grazie alla rassegna “I Protagonisti - Capolavori a Genova 1600 - 1750”: i principali musei cittadini e alcune altre sedi di grande fascino ospitano esposizioni tematiche, dedicate a un singolo protagonista della scena genovese. Palazzo Ducale ospita la mostra "La forma della meraviglia. Capolavori a Genova 1600 – 1750", visitabile gratuitamente sabato 14 e domenica 15 maggio per festeggiare il trentesimo compleanno dell’istituzione.

In calendario anche una ricca serie di altri appuntamenti per apprezzare il patrimonio artistico e culturale di Genova.

Sabato 14 maggio si celebra in tutta Europa la Notte dei Musei e Genova partecipa con uno spettacolo del Teatro Pubblico Ligure all’Abbazia del Boschetto.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova, è presentato il progetto La Custodia del Sacro – Sacrestie Aperte. Sul modello Chiese Aperte, aprono le porte alcune sacrestie che conservano gelosamente i beni destinati al culto raccolti nel corso dei secoli. Si tratta della monumentale sacrestia di San Filippo, ispirata a Borromini; San Siro, la più grande sacrestia a Genova, con l’immensa pala con l’Ultima Cena di Orazio De Ferrari; Santa Maria delle Vigne; Santa Maria di Castello, con la pala d’altare con San Sebastiano di Giuseppe Palmieri.

Ricco anche il programma di eventi collaterali tra concerti di musica classica, barocca e contemporanea e performance teatrali.

Scopri il programma completo sul sito www.visitgenoa.it/rollidays-online

