Appuntamento dal 20 al 22 maggio nel capoluogo meneghino con Piano City Milano 2022, l'undicesima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno e riconosciuto tra i più prestigiosi della Penisola. In programma, oltre 216 imperdibili concerti in tutta la città di Milano, e non solo. Più di 300 sono gli artisti che si esibiranno in 100 splendide location per vivere e condividere insieme al pubblico grandi emozioni attraverso le note dei pianoforti.

Si tratta di una vera festa della musica che unisce artisti da tutto il mondo e una città viva e dinamica, tra eventi spettacoalri ed esibizioni memorabili. Il festival racconta e valorizza la città invitando a scoprire nuovi e vecchi quartieri e spazi eccezionalmente aperti per l’occasione. Alle sedi storiche come i Giardini della GAM, Volvo Studio Milano, la Rotonda della Besana (sede del MUBA - Museo dei Bambini di Milano), Triennale Milano Teatro, il Museo Teatrale alla Scala, l’Ippodromo Snai San Siro si aggiungono il parco del Campus Bocconi, l’ADI Design Museum, la Passeggiata Boris Pasternak alla Fondazione Feltrinelli, Piazza Olivetti nel business district Symbiosis e il giardino di via Ludovico di Breme presso il Certosa District. Altre novità per il festival sono il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala e la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Ci saranno concerti nei cortili MM, nei campi di Vaiano Valle, al quartiere Adriano, in cascine che diventano centri culturali, in Casa Enzo Jannacci, nei parchi di Villa Finzi, di Chiesa Rossa, al Parco delle Cave e al Parco Lambro.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Questi i concerti suggeriti da Radio Monte Carlo

Giovedì 19 ore 21.00 Francesca Michielin

Venerdì 20 ore 22.00 John Medeski

Sabato 21 ore 19.00 Cesare Picco

Sabato 21 ore 19.00 Frida Bollani

Sabato 21 ore 21.00 Gilda Buttà/ “Absolutely… Ennio Morricone”

Domenica 22 ore 5.00 Alessandro Martire

domenica 22 alle 11.30 Remo Anzovino

Domenica 22 ore 22.00 Frida Bollani con Special Guest

Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2022 è sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti

L'INAUGURAZIONE

Il festival si inaugura venerdì 20 maggio, alle ore 21.00, con la leggenda vivente del jazz Abdullah Ibrahim nel parco della Galleria d’Arte Moderna.

Giovedì 19 maggio all’Apple Store Francesca Michielin si esibisce per una speciale preview del Festival per una performance in Piazza Liberty, per festeggiare i dieci anni di carriera della cantautrice.

GAM - MAIN STAGE

I giardini della GAM (Galleria D’Arte Moderna) ospitano artisti internazionali come la pianista olandese Iris Hond, Gilda Buttà, John Medeski, il duo di Francesco Tristano e Rami Khalife, Rosey Chan, il duo jazz di Ray Lema e Laurent De Wilde e Frida Bollani con lo special guest Oren Lavie. Il parco della GAM ospiterà un ricco palinsesto diurno che vedrà i pianisti esibirsi non stop in due diverse location nei giardini della Villa Reale.

ALBE E TRAMONTI

Immancabili i concerti all’alba che regalano momenti unici al pubblico per incredibili risvegli in musica. Quest’anno si terranno sabato 21 maggio all’Anfiteatro Monte Stella sulle note del jazzista Francesco Grillo e domenica 22 maggio alla Collina dei Ciliegi di Bicocca con il giovane Alessandro Martire. I due concerti al tramonto sono in programma sabato 21 maggio alle 20.15, nei campi di Vaiano Valle con Francesco Taskayali, e il secondo domenica 22 maggio alle 20.00 con Davide Santacolomba al Belvedere 39° piano di Palazzo Lombardia.

PIANO LESSON

Come ogni anno, oltre ai concerti, Piano City Milano propone una serie di Piano Lesson, incontri in cui i grandi maestri svelano al pianoforte i segreti del mestiere.

KIDS

Numerosi i progetti dedicati ai più piccoli, tra cui i laboratori con i Toy Piano.

CITY CONCERT

Tra i progetti dedicati ai giovani talenti, domenica 22 maggio alla Rotonda della Besana trentasei pianisti eseguono le nove sinfonie di Beethoven nella trascrizione di Theodor Kirchner per due pianoforti e otto mani. Concerti anche a Villa Finzi, sul palco di Eataly Smeraldo in Piazza Olivetti nell’area di Symbiosis, a BASE Milano, in quattro cortili, in collaborazione con MM, presso la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci e la Casa della Psicologia.

Tra le altre location, la Passeggiata Boris Pasternak, che si sviluppa lungo il perimetro della Fondazione Feltrinelli, l’Ippodromo Snai San Siro, mare culturale urbano (Cascina Torrette), il parco del Campus Bocconi, l’ADI Design Museum, il Giardino Ludovico di Breme, La Vigna di Leonardo, Cascina Merlata,Ex Macello, Lampo Scalo Farini, il Parco Chiesa Rossa agli all’Hilton Milan.

Non mancheranno Piano Risciò, che quest’anno si aggirano sabato per il Parco della Cave.

L’anfiteatro di Apple Piazza Liberty, da giovedì 19 maggio fino a domenica 22 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 21.00) ospita la suggestiva installazione Sonic Apothecary Soundscape dell’artista multimediale Rosey Chan

Insieme a WeWorld, organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in Italia e nel Mondo, Piano City Milano installerà 3 totem in varie location del festival (alla GAM, alla Rotonda della Besana e, appunto, a BASE Milano) in cui, attraverso un QR Code, sarà possibile donare a sostegno della popolazione ucraina e moldava colpita dalla guerra.