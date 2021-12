Diana Krall Tour 2022

Un grande ritorno per Diana Krall, che a 3 anni di distanza dalla sua ultima esibizione è attesa nel nostro paese il 16 luglio 2020, nello scenografico palcoscenico dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Diana Krall presenterà anche i brani del suo nuovo album “This Dream of You ”. Il disco comprende il duetto “I Wished On The Moon” con John Clayton e due registrazioni (“More Than You Know” e “Don’t Smoke In Bed”) in cui al pianoforte c'è Alan Broadbent (autore dell’orchestrazione per “But Beautiful” e dell’arrangiamento per archi in “Autumn In New York”).

Nel corso della sua carriera, Diana Krall ha conquistato cinque Grammy Award, dieci Juno Award, nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platino.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire da martedì 14 dicembre alle ore 12.00