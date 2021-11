Si intitola "Jazz Noir: Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet" l'emozionante film dedicato al grande musicista jazz Chet Baker, in sala solo il 22, 23 e 24 novembre

La pellicola, diretta da Rolf van Eijk, ha inizio con la morte improvvisa di Chet Baker. L'artista, il 13 maggio 1988, precipita dalla finestra di un albergo nella zona del quartiere a luci rosse di Amsterdam e il film narra i suoi ultimi giorni di vita riporponendo il mistero finora mai svelato: Chet è caduto o è saltato? È stato un incidente o è stato spinto?

A indagare è il detective Lucas, che intraprenderà così un oscuro viaggio musicale, incontrando Sarah, l'ultima amante, Simon, l'amico silenzioso e Doctor Feelgood, l'ambiguo ammiratore. A rendere più prezioso il film, l'attenta ricostruzione degli studi di registrazione degli anni 80 e il recupero delle tracce originali dalle ultime incisioni di Baker.

A interpretare il musicista è l’attore Steve Wall ("Vikings", "Silent Witness", "Moone Boy", che è anche frontman della band The Walls and The Stunning.

L’elenco completo della sale in cui è possibile vedere il film è consultabile sul sito wantedcinema.eu

Non mancheranno proiezioni speciali accompagnate da concerti e letture dedicate a Chet Baker, alla sua musica e ai suoi scritti.