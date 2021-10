George Cosby, Artista rivelazione del 2021

Un appuntamento imperdibile: è quello, in programma il 29 aprile 2022 a Milano, Magazzini Generali, con George Cosby, giovane musicista definito Artista rivelazione del 2021, per l'unica data italiana del suo tour.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

George Cosby si è fatto notare per il sound ricercato e strutturato del suo ep “We Stand Alone”, che è stato anticipato dal singolo “She Got It Bad”.

Il progetto raccoglie canzoni registrate negli ultimi tre anni e scritte tra Londra e Los Angeles. Canzoni che, come racconta Cosby, sono state " influenzate da persone speciali che ho incontrato lungo il cammino e che hanno contribuito così tanto alla mia visione. Ogni canzone ha il suo distinto universo e quindi unirle è sembrata la cosa giusta per il mio primo EP. Sono felice di poterle finalmente condividerle”.

La critica britannica, che ha molto apprezzato l'ep, ha parlato di Cosby come della risposta maschile all’eleganza modern vintage di Lana Del Rey, Florence + The Machine ed Arlo Parks.



Dell'ep “We Stand Alone” fanno parte anche le canzoni “Too Hot To Handle”, “Only Ever Cry On Planes”, “Just Say Maybe”.

I biglietti per l’unica data Italiana di George Cosby saranno disponibili

da venerdì 29 ottobre su www.dalessandroegalli.com