Pino Daniele: un artista grande, immenso, per talento e umanità. Sarà sempre nei nostri cuori. E adesso a ricordarlo in maniera davvero emozionante è "Pino Daniele Alive, La Mostra" in calendario dal 18 settembre al 31 dicembre 2021 a Napoli nel complesso di Santa Caterina a Formiello.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

"Pino Daniele Alive, La Mostra" è un progetto espositivo multimediale e itinerante che nel 2022 toccherà altre città italiane ed è organizzato dalla Fondazione Made in Cloister (progetto di rigenerazione urbana per l’area di Porta Capuana a Napoli) con la collaborazione del figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, e del fotografo Guido Harari.

Nel suggestivo chiostro del Cinquecento che ospita la mostra sono esposti per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito durante la sua carriera, da Lino Vairetti a Mimmo Jodice, fino a Cesare Monti, Guido Harari, Luciano Viti, Giovanni Canitano, Adolfo Franzò, Roberto Panucci, Letizia Pepori.

Davide de Blasio, della Fondazione Made in Cloister, racconta: «Insieme a Alessandro Daniele e Guido Harari abbiamo voluto dedicare un grande progetto espositivo a Pino Daniele. E’ la prima mostra itinerante multimediale sull'artista napoletano scomparso nel 2015 ed è stata progettata con l’obiettivo di raccontare l’anima dell’Uomo in Blues. L'installazione accompagna il pubblico in un percorso multimediale, volto a sollecitare un'interazione fisica ed emotiva capace di cogliere gli aspetti più complessi e privati dell’artista. Al centro dello spazio, protagonisti sono alcuni oggetti e strumenti cari all’artista — tra gli altri, alcune sue chitarre rese celebri anche dalle copertine dei suoi dischi, il mandolino utilizzato per le registrazioni di Napule è, i fogli scritti di suo pugno con le scalette dei concerti».

Non solo splendide foto: ad accompagnare il visitatore in questo percorso emozionale, una soundtrack d’eccezione. Infatti, i brani più famosi di Pino Daniele saranno presentati in chiave inedita, con stralci audio della sola voce e/o della sola chitarra isolate dal resto degli strumenti. I respiri di Pino Daniele inframezzano poi le varie esecuzioni.

Il co-curatore Alessandro Daniele racconta così la mostra: «Quando entrai per la prima volta nella Fondazione Made in Cloister fu suggestivo e sentii l’esigenza di accendere il mio computer per suonare uno di quei brani strumentali di mio padre dedicati a De Filippo. Vedevo quello spazio come un contenitore multimediale per la diffusione del nostro patrimonio culturale»

E Guido Harari, l'altro co-curatore, aggiunge: «Questo progetto porta Pino Daniele nella splendida cornice della Fondazione Made in Cloister, con una formula insolita e altamente emozionale. Rincorrere le sue dita sulla chitarra, afferrare il volo della sua ispirazione in tracce sonore a volte incomplete, ritrovare il suo viso sarà un'esperienza intensa e toccante, sia per il suo pubblico che per noi fotografi che lo abbiamo conosciuto e amato. Per noi, per tutti, Pino è e resterà sempre alive, vivo».

La mostra sarà anche un contenitore di attività no profit a cura della Pino Daniele Trust Onlus, che arricchirà il programma con una serie di appuntamenti didattici, live e divulgativi delle opere dell’artista.

Tutte le informazioni sul sito madeincloister.com