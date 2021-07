Jack Savoretti in tour: le date

Jack Savoretti si sta godendo le soddisfazioni che gli ha regalato il suo ultimo album "Europiana", primo in classifica in Gran Bretagna. E nel 2022 sarà in tour con “Europiana Live” nel nostro paese.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale del tour

Queste le date in Italia:

venerdì 25 febbraio 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO

sabato 26 febbraio 2022 – TEATRO CARLO FELICE – GENOVA

lunedì 28 febbraio 2022 – TEATRO VERDI – FIRENZE

martedì 1 marzo 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI – ROMA

giovedì 3 marzo 2022 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

sabato 5 marzo 2022 – TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA

Il tour è prodotto da VIVO CONCERTI

"Europiana" è arrivato a due anni dal successo di “Singing to Strangers" ed è stato inciso nei leggendari Abbey Road Studios. Si tratta di un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare. A caratterizzarlo è un sound capace di unire sfumature vintage a sonorità attuali, con tutta l’eleganza e lo stile romantico europeo e riferimenti agli Anni Sessanta e Settanta italiani e francesi.

Ad anticipare "Europiana" è stato il singolo “Who’s Hurting Who”, che vede la collaborazione del grande musicista Nile Rodgers.