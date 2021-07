Kings Of Convenience: le date del tour

I Kings Of Convenience (il raffinato duo originario della Norvegia, formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe) sono attesi nel nostro paese per una serie di imperdibili live.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale del tour

Queste le date

26 ottobre - Catania Teatro Metropolitan

29 ottobre - Bologna Teatro Manzoni NUOVA DATA

30 ottobre - Bologna Teatro Manzoni SOLD OUT

1 novembre (ore 13) - Milano Teatro degli Arcimboldi NUOVA DATA

1 novembre (ore 21) - Milano Teatro degli Arcimboldi

Le prevendite dei concerti sono disponibili sul circuito Ticketone.

I Kings of Convenience hanno pubblicato a giugno l'album “Peace or Love”, anticipato dal singolo "Rocky Trail", dopo 12 anni di assenza dalle scene. Il secondo singolo tratto dal disco è “Fever”, una canzone intima con riferimenti alla bossa nova. “ 'Fever' è stata la canzone dell’album scritta più velocemente, nata da una semplice ispirazione", ha detto Erlend. .

“Peace or Love” è stato registrato in 5 anni in 5 città diverse e contiene 11 canzoni sulla vita e sull'amore, ricche di bellezza e la chiarezza emotiva, da sempre marchio distintivo dei Kings of Convenience.