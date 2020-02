Beck: live in Italia per tre imperdibili date Torna in Italia dopo ben 15 anni di assenza il celebra artista californiano. Appuntamento a giugno per tre memorabili date

10 Febbraio 2020

26/06/2020 Data di fine 28/06/2020

Finalmente torna in Italia, dopo ben 15 anni d'assenza, il grande artista californiano Beck. Sono ben tre le imperdibli date del suo tour nel nostro paese: 26 giugno Cavea Auditorium Parco della Musica - Roma

27 giugno Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival

28 giugno Teatro del Vittoriale - Gardone Riviera (BS) Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

I biglietti sono in vendita da martedì 11 febbraio alle ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it e da venerdì 14 febbraio alle ore 10:00 nelle prevendite abituali autorizzate. Beck Hansen si è fatto conoscere negli Anni Novanta grazie al suo geniale folk lo-fi ("Loser") e ha poi conquistato l'attenzione e l'apprezzamento della critica e del pubblico più esigente. Il suo ultimo album (il quattordicesimo) è "Hyperspace", dalle atmosfere synthpop, già considerato un capolavoro. Sette canzoni, tra cui il singolo “Uneventful Days”e “Saw Lightning” sono state scritte con Pharrell Williams. “Star” è stata scritta e prodotta con Paul Epworth e “Stratosphere” ha come special guest Chris Martin.