John Legend al Lucca Summer Festival il 5 luglio!

John Legend ha scelto il Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana del 2020: appuntamento domenica 5 luglio, in Piazza Napoleone, per un live a dir poco memorabile.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

I biglietti sono in vendita da lunedì 10 febbraio alle ore 10:00 sui siti www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it: da giovedì 13 febbraio alle ore 10:00 nelle prevendite abituali autorizzate.

John Legend si era già esibito in un indimenticabile concerto in Piazza Napoleone nel 2015. Da allora la sua carriera si è arricchita di prestigiosi riconoscimenti ed è anche giunto il titolo di "Uomo più sexy del mondo", secondo il magazine People.

Il live del 5 luglio sarà ricco di hit, tratte dall'ineguagliabile repertorio del musicista che, con il suo neo- soul, si è guadagnato un posto nella storia della cultura americana e nelle arti in generale. Legend è infatti il più giovane artista della storia ad aver messo insieme un “EGOT”, acronimo che negli Stati Uniti sta a significare un artista che è riuscito a vincere un Emmy Award, un Grammy, un premio Oscar e un Tony Award. Stiamo parlando, nell’ordine, dei premi più importanti per la tv, la musica, il cinema e il teatro. Legend ha collezionato più Grammy, un Oscar per la miglior canzone originale “Glory” (dal film “Selma”), un Tony per l’opera teatrale “Jitney” e un Emmy come produttore di “Jesus Christ Superstar – Live in Concert”. Non sono tante le celebrità che possono vantare un “EGOT”: se ne contano 15, tra cui Audrey Hepburn, Mel Brooks e Whoopi Goldberg

Il live di John Legend si aggiunge a una programmazione del Lucca Summer Festival decisamente d'eccellenza, in cui spiccano, tra gli altri, i concerti di Celine Dion, Yusuf Cat Stevens e Paolo Conte.