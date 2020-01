Paolo Conte: l'emozionante show il 24 luglio a Lucca

E' un evento davvero emozionante: il 24 luglio il Lucca Summer Festival ospita un leggendario artista italiano, Paolo Conte. Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

Il grande cantautore astigiano si esibirà davanti alla statua di Maria Luisa di Borbone,riproponendo tutti i suoi grandi classici. Non mancherà naturalmente "Azzurro", il brano inizialmente interpretato da Adriano Celentano che ha fatto conoscere tutto il talento di Paolo Conte in Italia e nel mondo.

E proprio la canzone "Azzurro", che ha da poco festeggiato i suoi 50 anni, ad aver ispirato a Paolo Conte l'album “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (registrato dal vivo alle Terme di Caracalla con un’orchestra di musicisti d’eccezione) e un tour europeo che il 24 luglio tocca proprio il Lucca Summer Festival.

Si tratta di un evento davvero imperdibile: i live di Paolo Conte in programma nel nostro paese sono appena due. Il concerto di Lucca, memorabile anche per la splendida cornice che lo accoglie, è uno dei momenti clou dell'estate musicale 2020. Occasione unica per ascoltare un grande maestro e le sue più belle composizioni, tra cui le ultime canzoni “Lavavetri” e “Per me”.

Biglietti in vendita da giovedì 16 gennaio alle 10:00 sul sito www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com