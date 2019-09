Tamara Donà ama il cinema, la musica e la buona cucina.

Ha iniziato la carriera recitando in spot pubblicitari e nelle fiction per reti italiane, svizzere e francesi e si è fatta notare come inviata nei rotocalchi televisivi Village, Planet e Fuego! di cui è stata conduttrice.

Tra i programmi presentati da Tamara, la trasmissione musicale Night Express, Target, Shout, Il Labirinto, E! News Italia, Hashtag.

L'amore per il cinema ha portato Tamara a condurre Venice Today ,dalla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2015, e Venice Lounge, nel 2016 e nel 2017.

Tamara si è anche impegnata in campagne sociali in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ed è testimonial della campagna web Donne in Gamba.