Matilde Amato

E' nata a Milano il 4 aprile 1983, a mezzogiorno di un lunedì di Pasquetta. E già questo avrebbe dovuto far presagire la sua passione per il cibo e l’amore per le feste e le occasioni conviviali.

Cresciuta in una famiglia rumorosa con mamma leccese, papà salernitano e due fratelli maschi, Matilde ha cominciato a parlare intorno al primo anno di età e da allora si dice che non abbia più smesso. Ma il gioco che ha segnato inesorabilmente il suo destino è stato un teatrino di legno col quale ha sperimentato le prime narrazioni e imitazioni già intorno ai 5 anni.

Qualche anno dopo scopre la radio e, affascinata dalla musica e dalle voci, se ne innamora perdutamente. Contemporaneamente frequenta una scuola di teatro e improvvisazione a Milano e poi una di recitazione in inglese a New York, città che le resta nel cuore a vita. Radiofonicamente però il debutto avviene nel 2012 dapprima sul web e poi in diverse emittenti via via più importanti.

Di indole curiosa, oltre ad essere una grande ascoltatrice di radio, le sue passioni sono il cinema, le colonne sonore dei film, il teatro, i libri e i viaggi.

Ama anche andare in piscina, cucinare per gli amici, andare ai concerti e la sua vita e il suo cuore sono divisi a metà tra Milano e l’Emilia.