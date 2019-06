Alberto Davoli

La Radio è il suo rifugio dal 1981.

Per Alberto la Radio è una scuola di vita straordinaria. Raccontare il quotidiano e raccogliere le esperienze di chi ogni giorno lo ascolta è la sua priorità. Cerca di essere schietto come la Erre un tantino francese che volutamente non ha mai provato a correggere (forse anche per pigrizia...)

Ironia ed autoironia sono le sue due compagne di viaggio fondamentali. «L’importante non è ridere su tutto ma ridere nonostante tutto». Dopo diversi anni in emittenti locali e regionali, nel 2005 Alberto arriva a R101 dove rimane per un terzo della sua vita professionale. E’ anche voce di diversi eventi legati al mondo della moda e del wellness. Nel tempo libero si rilassa cucinando per gli amici e ha sempre un trolley a portata di mano per una fuga, anche di poche ore, lontano dalle mete turistiche tradizionali. Ama alla follia la sua famiglia, ma il suo punto debole è per una… "donna": Emma, la sua inseparabile e viziata Jack Russell. In realtà, se dipendesse da lui, la sua casa sarebbe il rifugio ideale anche di tantissimi animali bisognosi.

Il cammino di Alberto prosegue al servizio della prestigiosa Corona di Radio Monte Carlo.