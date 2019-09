Guido Bagatta

Giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, ha studiato inglese e lettere negli Stati Uniti d'America presso l'Università di Santa Barbara.

Nel 1980 commenta la prima partita di football americano NFL per la neonata Canale 5. Da allora ha realizzato oltre 1000 telecronache, per Canale 5, Italia 1, Telemontecarlo, commentando in diretta 10 Superbowl e 4 finali di basket NBA.

Nel 1999 ha iniziato la conduzione su Italia 1 di Real TV, durata per sei stagioni.

È stato inviato a nove Olimpiadi. Ha partecipato e condotto programmi sportivi e non sportivi (Studio 5, Americanball, Sportime, La talpa, Real Bagatta). E' stato inviato di Quelli che il calcio. Ha commentato le partite del basket NBA, quelle dell'Eurolega, il ProBowl e il Superbowl. Dal 2015 al 2019 ha condotto il gala Capodanno on Ice trasmesso da Italia 1 in prima serata.

Guido ha anche pubblicato "Mi voleva Riley - e ho toccato Jordan" , "La mia vita bassa", "Little Luca e la maschera meravigliosa", "La mia nuova vita bassa", "In viaggio con i Jonas Brothers", "L'amore è servito", "72 ore", "Pensione Maria".

In uscita per Rizzoli "Chiama il cerca animali".