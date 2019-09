Diego Bianchi

Nato a Pavia nel 1969, appena diplomato inizia a occuparsi di radio e televisioni locali. Il vero amore per la professione giornalistica è nato ai microfoni di Radio Pavia, dove è entrato da redattore ed è uscito direttore.

E' appassionato di cronaca e si dedica al sociale (è volontario – autista di ambulanza e addetto stampa in Croce Rossa a Voghera, educatore in comunità per minori, diversamente abili ed anziani). Un'altra sua grande passione è quella per la musica (suona pianoforte e organo, dirige una corale, compone e va alla ricerca di nuovi talenti in campo strumentistico e lirico attraverso l’ideazione di concorsi internazionali). Dal febbraio 2006 fa parte di Radio Monte Carlo.