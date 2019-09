Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo con 35 milioni di riproduzioni all’attivo.

La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Super Bowl e l’NBA All Star Game.

Dardust è attualmente impegnato con un tour di concerti in piano solo e appuntamenti promozionali in giro per l'Italia, in cui propone dal vivo “LOST IN SPACE”, un concerto-racconto dei viaggi musicali legati ai primi due capitoli discografici. Spazio in scaletta anche alle inedite suggestioni della nuova produzione, registrata tra Londra ed Edimburgo: una ricca anticipazione dell'ultimo capitolo della trilogia discografica che sarà pubblicata sul mercato internazionale a gennaio 2020 da Sony Music Masterworks e Artist First.