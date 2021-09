Antonello Sarno presenta “Pietro il Grande” un omaggio a uno dei più talentuosi fotoreporter del cinema italiano

Ai microfoni di Radio Monte Carlo, intervistato dalla nostra Rosaria Renna, un amico di Venezia, Antonello Sarno, giornalista cinematografico da oltre 35 anni e caporedattore cinema alle Reti Mediaset che, con il documentario “Pietro il grande”, porta a 13 le sue presenze a Venezia.

Ci racconta che come regista ha realizzato oltre 30 documentari, tra cui anche alcuni lungometraggi usciti in sala, dei quali 12 già presentati alla Mostra del cinema e dedicati alla storia del festival e vincendo i massimi premi cinematografici italiani e internazionali.

“Il cortometraggio, fuori concorso, è dedicato a Pietro Coccia, il fotografo o meglio il fotoreporter, scomparso purtroppo 2 anni fa all’improvviso, più conosciuto del cinema italiano in Italia ma anche all’estero. Abbiamo deciso di produrre questo piccolo cortometraggio fatto con il cuore per rendergli omaggio.”

“Pietro ha lasciato tantissimo materiale – continua Sarno - abbiamo selezionato con grande difficoltà 400 fotografie che sono accompagnate da 8 colonne sonore importanti del mondo del cinema.”

Antonello e Pietro erano grandi amici e questo cortometraggio ha lo scopo di rivelare il grande artista ed il grande uomo che era.

