Ludovica Nasti: a 15 anni è già una stella internazionale del red carpet e indossa la maglia numero 10

E’ sorprendente Ludovica Nasti che a soli 15 anni (lì compirà il 26 settembre) dimostra una maturità e una gentilezza che conquista.

Debutta a 11 anni nel film “L’amica geniale” di Saverio Costanzo nei panni di Lila e da quel momento la sua vita cambia.

“Principalmente in quel momento è successo che mi sono appassionata al cinema, ho scoperto un mondo che non avevo mai visto, mi riferisco a ciò che c’è dietro le quinte: troupe, regista, attori, effetti speciali, green screen… e lì ho capito che in qualche modo volevo continuare.”

Ludovica gioca anche a calcio con la maglia numero 10 nella squadra della sua città e prima di interpretare il ruolo di Lila il suo sogno era diventare calciatrice “da quando sono entrata nel mondo del cinema i miei programmi si sono un po ‘scombussolati e per il momento vorrei continuare a fare l’attrice, il calcio rimane comunque una mia grande passione” racconta in diretta dalla Hollywood Celebrities Lounge ai microfoni di Radio Monte Carlo.

Domani ci sarà la presentazione del film che la vede protagonista insieme ad Alessandro Borghi, si tratta di “Mondocane” di Alessandro Celli e, sempre domani sera, sfilerà sul red carpet ospite di “Dune” uno dei film più attesi a Venezia.

